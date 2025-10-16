Polda Jabar Tangkap Bandar Narkoba Bersenpi, Sita 21,5 Kg Sabu-Sabu

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jabar Kombes Pol Albert RD menegaskan komitmennya dalam memberantas sindikat narkotika.

Sepanjang Oktober 2025, operasi besar-besaran berhasil menyita barang bukti dalam jumlah fantastis, yakni 21,5 kilogram sabu-sabu, 38,7 kilogram tembakau sintetis, dan 236.198 butir obat keras tertentu.

Albert menuturkan dalam pengungkapan ini para bandar dan pengedar kini nekat mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan menggunakan peluru kaliber 7,62.

Polisi pun mengirin pesan tegas, yaitu negara tidak akan pernah kalah.

"Ini menunjukkan bahwa jajaran Reserse Narkoba seluruh Jawa Barat tidak main-main. Apalagi sekarang para pengedar atau bandar ini melengkapi dirinya dengan senjata api," kata Albert dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (16/10/20025).

Albert menegaskan pihaknya tidak akan memberi ampun sedikit pun. Jika para pelaku berani membahayakan nyawa petugas atau masyarakat, tindakan tegas dan terukur siap ditembakkan.

"Kalau mereka sudah berani mempersenjatai diri untuk membela diri, kami akan dua kali lebih melaksanakan tindakan tegas dan terukur. Tidak ada urusan!” tegasnya.

Operasi pemberantasan ini, lanjut Albert, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.