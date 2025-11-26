Polda Jabar Tindak 32.410 Pelanggar Lalu Lintas selama Operasi Zebra Lodaya 2025

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jawa Barat Kombes Pol Dodi Darjanto mengatakan bahwa pihaknya telah menindak sebanyak 32.410 pelanggaran lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya pada periode 17 - 25 November 2025 di wilayah Jabar.

Penindakan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan edukatif, meski tetap disertai dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang berbahaya.

“Selama pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2025, kami mencatat total 32.410 bentuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, baik melalui sistem ETLE maupun tilang manual,” kata Dodi di Bandung, Rabu (26/11).

Dodi menuturkan, Polda Jabar terus melalukan transformasi digital di bidang penegakan dengan mengintensifkan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) baik yang bersifat statis di titik-titik tertentu maupun mobile.

Ia merinci sebanyak 361 pelanggar ditilang melalui ETLE statis, 5.739 pelanggar melalui ETLE mobile, 214 pelanggar melalui tilang manual dan 26.224 melalui teguran secara humanis.

“Lebih humanis dan humble kepada masyarakat, lebih kepada pencegahan dan pemberian arahan baik di sekolah, perkantoran, maupun tempat-tempat lainnya, termasuk kelompok organisasi masyarakat seperti para pengemudi ojek,” ujarnya.

Ia mengungkapkan Operasi Patuh Lodaya yang digelar dari 17 hingga 30 November 2025 mengusung tema peningkatan kesadaran berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Fokus penindakan meliputi penggunaan helm dan sabuk pengaman, kelengkapan kendaraan, serta kepatuhan terhadap rambu lalu lintas.