Polda Jatim Identifikasi 2 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Identitasnya
jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengidentifikasi dua jenazah korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo.
Kedua korban berasal dari Bangkalan dan Surabaya.
"Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Oktober 2025 Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap dua jenazah," ujar Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Jatim Kombes M Khusnan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Minggu.
Dia memerinci identitas masing-masing korban, yakni jenazah nomor PM RSB B011 dengan data antemortem 041 atas nama Nurudin (13), laki-laki asal Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.
Kemudian jenazah nomor PM RSB B021 dengan antemortem 035 bernama Ahmad Rijalul Haq (16), laki-laki asal Jalan Dapuan Baru, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya.
Khusnan menyebut korban Nurudin teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti.
Sedangkan korban Ahmad Rijalul Haq teridentifikasi melalui gigi, medis, properti, serta sidik jari.
Sementara jumlah total korban meninggal dunia hingga saat ini tercatat sebanyak 45 kantong jenazah.
Polda Jatim berhasil mengidentifikasi dua jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Kombes M Khusnan Beri Penjelasan soal Identifikasi Korban
- Basarnas: Hari Ini Kami Evakuasi 19 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Sidoarjo
- Gedung Ponpes Al Khoziny Ambruk, Prabowo Minta Seluruh Bangunan Pesantren Didata
- Tiga Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Ditemukan
- Pendataan Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Dibagi 3 Klaster, yang Terakhir Masih Terus Diidentifikasi
- BNPB Masih 24 Jam Mencari Meski Tak Ada Tanda Kehidupan di Reruntuhan Al Khoziny