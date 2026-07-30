Polda Jatim Ungkap Modus Hacker Pilih Website Sekolah untuk Promosi Judi Online  

jpnn.com - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur mengungkap alasan pelaku peretasan sengaja menyasar website sekolah dan perguruan tinggi.

Bukan tanpa alasan, situs pendidikan dipilih karena memiliki jumlah pengunjung yang tinggi sehingga dinilai efektif untuk menyebarkan promosi judi online (judol).

Direktur Reserse Siber Polda Jatim Kombes Adjani Ardhian Kusuma, mengatakan pelaku berinisial AAK dengan sengaja membidik website yang banyak diakses masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.

“Memang dari tersangka menyasar website yang banyak diakses masyarakat maupun mahasiswa dan pelajar. Dari situlah nanti keluar promosi perjudian. Jadi, targetnya sekolah maupun universitas karena website ini banyak yang mengakses,” ujar Adjani saat konferensi pers, Kamis (30/7).

Menurutnya, semakin tinggi jumlah pengunjung sebuah website, semakin besar pula peluang promosi judi online yang disisipkan pelaku untuk dilihat oleh pengguna internet.

“Ketika banyak yang mengakses, otomatis promosi perjudian itu nanti juga akan bisa diakses,” katanya.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan celah keamanan pada website milik sekolah, kampus, yayasan, maupun instansi lain.

Setelah berhasil masuk ke sistem, pelaku menguasai domain atau subdomain website, kemudian menjual akses tersebut melalui forum Telegram bernama SX Market maupun forum lain di dark web.