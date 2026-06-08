menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Polda Jawa Barat Tunda Operasi Patuh Lodaya 2026

Polda Jawa Barat Tunda Operasi Patuh Lodaya 2026

Polda Jawa Barat Tunda Operasi Patuh Lodaya 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kantor Polda Jabar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat mengumumkan penundaan pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2026.

Semula, Operasi Patuh Lodaya itu  dijadwalkan dimulai hari ini Senin (8/6).

Penundaan operasi dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi terkini di wilayah hukum Jawa Barat. 

Baca Juga:

Informasi penundaan ini dibagikan melalui akun resmi media sosial Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar @rtmcpoldajabar. 

"Penundaan ini berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian," tulis keterangan resmi @rtmcpoldajabar dikutip JPNN. 

Semula, pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2026 rencananya berlangsung selama dua pekan terhitung sejak 8 - 21 Juni 2026. 

Baca Juga:

Operasi tersebut fokus pada penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement dengan porsi penindakan 80 persen.  "Kami akan terus memberikan update informasi mengenai jadwal pelaksanaan terbaru melalui kanal resmi Polda Jawa Barat," tulis akun tersebut.

Meskipun Operasi Patuh Lodaya 2026 diundur, Polda Jabar mengimbau seluruh masyarakat tetap patuh peraturan lalu lintas setiap saat.

Polda Jabar menunda Operasi Patuh Lodaya 2026 yang sedianya dimulai hari ini. Penundaan dilakukan karena bersamaan dengan rangkaian Hari Bhayangkara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI