Polda Kalbar Limpahkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Runway Bandara Ketapang ke Kejati

jpnn.com - PONTIANAK - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pelimpahan tahap dua meliputi berkas perkara, barang bukti serta lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar.

"Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Burhanuddin di Pontianak, Sabtu (14/11).

Perwira menengah Polri itu mengatakan bahwa penyerahan perkara dilakukan secara bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026, setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan proyek tahun anggaran 2023 tersebut.

Adapun proyek rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35, serta pengerjaan marka Bandara Rahadi Oesman, itu menggunakan APBN 2023 sebesar Rp7,7 miliar.

Namun, berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp4,6 miliar.

Llima tersangka berasal dari unsur penyedia jasa dan penyelenggara negara.

Dari unsur penyedia jasa ialah MAG selaku Direktur CV Bhadrika Abadi, MAF sebagai komanditer, serta HAP pemilik manfaat perusahaan. Sementara itu, dari unsur penyelenggara negara, polisi menetapkan ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHA yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman, sebagai tersangka.

Salah satu tersangka, HAP, sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Penyidik kemudian menangkap HAP di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada 19 September 2026.