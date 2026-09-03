Polda Kalsel Bidik 2 Korporasi Soal Karhutla di Banjarbaru
jpnn.com, BANJARBARU - Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan membidik dua korporasi di lahan terbakar yang terjadi di Kota Banjarbaru.
"Dua korporasi ini sudah kami panggil dimintai keterangan," kata Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Sigit Haryono di Banjarbaru, Rabu.
Dia mengatakan hingga saat ini penyidik Subdit IV Tipidter masih melakukan penyelidikan terhadap tiga kejadian karhutla yang semuanya berlokasi di Banjarbaru.
Dia menjelaskan tahap penyelidikan dilakukan pada setiap temuan karhutla menonjol yang patut diduga ada unsur kesengajaan lahan dibakar atau karena kelalaian mengakibatkan lahan terbakar.
"Jadi kami lakukan olah TKP dan mem-police line pada lahan terbakar yang dilakukan penyelidikan agar lokasi tidak dimasuki pihak tak berkepentingan," katanya.
Polda Kalsel juga berkoordinasi dengan polres setempat jika ada karhutla untuk pembagian penyelidikan sehingga saling menguatkan.
Untuk jajaran polres, kata dia, secara total saat ini ada 74 lokasi karhutla dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Satuan Reskrim.
Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan termasuk enam dari pihak korporasi.
Polda Kalimantan Selatan membidik dua korporasi yang diduga berkaitan dengan insiden karhutla di Banjarbaru.
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