Polda Kaltim Tetapkan 33 Tersangka Karhutla, 2 di Antaranya Korporasi

jpnn.com - BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menetapkan 33 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah itu, 31 merupakan perorangan dan dua korporasi.

Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro mengatakan penetapan tersangka tersebut berasal dari pengungkapan 37 laporan polisi yang saat ini telah masuk ke tahap penyidikan intensif oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim dan polres jajaran.

"Penegakan hukum kami lakukan secara konsisten terhadap perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan demi melindungi ekosistem serta kesehatan masyarakat," kata Endar di Balikpapan, Kamis (29/10).

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Dari total 37 laporan polisi yang ditangani jajaran Polda Kaltim, Ditreskrimsus Polda Kaltim memimpin dengan menangani empat laporan khusus.

Di tingkat satuan wilayah, Polres Berau menangani sembilan laporan, Polres Kutai Kartanegara tujuh, Polresta Samarinda lima, dan Polres Kutai Timur lima.

Penanganan kasus juga dilakukan Polres Paser dan Polres Penajam Paser Utara masing-masing dua laporan. Kemudian, Polresta Balikpapan dan Polres Kutai Barat masing-masing satu laporan.

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Berdasarkan data pemantauan kumulatif sejak Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat sebanyak 15.747 titik panas (hotspot) dan 10.461 titik api di wilayah Kaltim.

Dampak dari kebakaran tersebut mengakibatkan total luas lahan yang terbakar mencapai 6.516,81 hektare di sejumlah kabupaten dan kota.