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Polda Kepri dan Bareskrim Polri Tangkap Pelaku Pemerasan terhadap Pengusaha di Batam

Polda Kepri dan Bareskrim Polri Tangkap Pelaku Pemerasan terhadap Pengusaha di Batam
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Kabid Humas Polda Kepri Kombes Nona Pricillia Ohei. ANTARA/HO-Polda Kepri

jpnn.com, BATAM - Tim gabungan Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) dan Bareskrim Polri berhasil meringkus seorang pria berinisial YK di Ruko Grand BSI, Batam Kota, Senin (19/10/2026) pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

YK ditangkap atas dugaan kasus pengancaman serta pemerasan terhadap salah satu pengusaha lokal di Kota Batam.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricillia Ohei mengatakan pelaku ditangkap di Ruko Grand BSI, Batam Kota, Senin (19/10), sekitar pukul 06.00 WIB.

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"Pelaku YK ditangkap berkaitan dengan laporan dugaan pengancaman yang diterima Polda Kepri pada 16 Oktober 2026," kata Kombes Nona di Batam, Senin.

Kabid Humas menjelaskan pengancaman tersebut berhubungan dengan dugaan pemberitaan mengenai salah satu proyek pemerintah.

Pelaku mengancam akan menyebarkan berita negatif terhadap proyek yang dijalankan korban, dengan modus meminta imbalan dalam bentuk uang.

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"Korban sudah beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku, dengan total mencapai Rp9 juta," ungkapnya.

Kombes Nona menegaskan penanganan perkara ini dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik akan mendalami keterangan para pihak serta alat bukti yang ada guna memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan objektif.

Polda Kepri dan Bareskrim Polri berhasil meringkus seorang pria berinisial YK di Ruko Grand BSI, Batam Kota, Senin (19/10/2026) pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

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