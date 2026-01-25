Polda Metro Jaya Bakal Periksa Sejumlah Saksi Terkait Kematian Lula Lahfah
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal memeriksa sejumlah saksi untuk diminta keterangannya terkait kematian kreator konten dan pemengaruh, Lula Lahfah.
"Iya informasi (bakal diperiksa) Senin, kalau enggak salah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Budi menjelaskan pemeriksaan saksi-saksi tersebut termasuk kekasihnya, Reza "Arap" Oktavian rencananya akan digelar di Mapolres Metro Jakarta Selatan, ia menyebutkan pihaknya akan mendalami beberapa hal termasuk kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia.
"Tergantung yang bersangkutan, tetapi sudah dikomunikasikan untuk bisa hadir di hari Senin (26/1). Sama teman-teman dekat (Lula) yang datang ke lokasi kejadian," ucapnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan foto maupun membuat asumsi liar atas meninggalnya selebgram Lula Lahfah.
"Kami juga mengimbau untuk menjaga empati keluarga almarhum atas kejadian ini," kata Budi.
Polres Metro Jakarta Selatan menemukan obat dan surat rawat jalan di lantai 25 apartemen yang ditempati pemengaruh (influencer) Lula Lahfah di Jalan Dharmawangsa, Cipete Utara, Kebayoran Baru, pada Jumat (23/1) malam pukul 18.44 WIB.
"Tidak ada tanda tanda penganiayaan, namun ditemukan obat-obatan sama surat rawat jalan dari RSPI," kata Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1).
