Polda Metro Jaya Bantah Tangkap Firli Bahuri

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, serta menegaskan bahwa kedatangan penyidik semata-mata untuk menindaklanjuti dua kali ketidakhadirannya dalam agenda pemeriksaan.

Klarifikasi tersebut disampaikan Kombes Budi Hermanto guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai penangkapan mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut pada Rabu (11/11/2026).

"Enggak ada yang diamankan," tegas Budi saat dikonfirmasi awak media, Rabu (11/11).

Budi menjelaskan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi Firli Bahuri karena yang bersangkutan dua kali mangkir panggilan pemeriksaan.

"Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," katanya.

Diketahui, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

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Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Firli juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.