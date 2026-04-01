Polda Metro Jaya Bongkar Praktik Clandestine Lab Ekstasi & Happy Water di Jaktim

Sejumlah barang bukti clandestine lab atau laboratorium gelap pembuatan narkotika jenis ekstasi dan “happy water” yang beroperasi di sebuah apartemen kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (30/3/2026). ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya)

jpnn.com - JAKARTA - Unit 5 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik clandestine lab atau laboratorium gelap pembuatan narkotika jenis ekstasi dan “happy water” yang beroperasi di sebuah apartemen di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (30/3), sekitar pukul 19.00 WIB.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Ahmad David mengatakan dalam operasi tersebut petugas mengamankan dua tersangka masing-masing berinisial K (32) dan S (38) di depan sebuah minimarket di Tower G apartemen itu.

Menurut David, dari tangan kedua tersangka ditemukan barang bukti berupa 10 butir ekstasi. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan ke unit kamar di lantai 22 yang ditempati tersangka, yang diduga kuat digunakan sebagai lokasi produksi sekaligus penyimpanan narkotika.

“Di lokasi kedua tersebut, polisi menemukan barang bukti dalam jumlah besar, antara lain bahan baku ekstasi siap cetak seberat 16,695 kilogram yang diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 33 ribu butir ekstasi, 643 butir ekstasi siap edar, serta 34 bungkus ‘happy water’,” ungkap David dalam keterangannya, Selasa (1/4).

Selain itu, turut diamankan berbagai bahan kimia dan peralatan produksi mulai dari serbuk kimia, alat cetak ekstasi, timbangan digital, blender, dan alat pres plastik hingga seperangkat alat laboratorium yang menguatkan dugaan adanya aktivitas produksi narkotika skala rumahan atau clandestine lab.

David menambahkan aktivitas tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih dua bulan dan telah memproduksi sekitar 2.000 butir ekstasi bermerek Chanel dan Mercy, serta 50 pax happy water. “Terduga pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya,” katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama.

“Sekecil apa pun informasi dari masyarakat sangat berguna bagi kepolisian, dimulai dari lingkungan terdekat agar kita sama-sama peduli,” kata Budi.

