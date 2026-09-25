Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Penistaan Agama Buku Memburu Muhammad

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya tengah mendalami dugaan penistaan agama yang terkait dengan viralnya buku berjudul Memburu Muhammad di media sosial. Buku karya penulis Feby Indriani tersebut sebelumnya memicu penolakan dan pembatalan acara diskusi di Bogor, Jawa Barat.

"Ini baru kami dengar. Pastinya, kalau ada informasi seperti itu, kami mengucapkan terima kasih. Ini pasti akan didalami, baik dari Direktorat Siber apabila itu memang berada di dunia digital, dan pasti juga akan ditangani pihak Ditreskrimum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Kamis (24/9).

Budi mengatakan pendalaman tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi kepolisian untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat. Menurutnya, isu yang berkembang di media sosial itu bersinggungan langsung dengan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan yang sangat sensitif.

"Kami melihat bagaimana adanya informasi-informasi yang menyesatkan masyarakat, apalagi terkait tentang suku, agama, dan ras. Ini menjadi perhatian kita bersama," ujar Budi.

Polemik terkait buku tersebut mencuat dan menjadi perbincangan warganet setelah sebuah acara bedah buku di Bogor dibatalkan menyusul adanya penolakan dari sekelompok organisasi masyarakat. Berdasarkan unggahan pada akun media sosial Threads miliknya, penulis mengungkapkan bahwa ormas tersebut mempermasalahkan judul buku dan subjudul acara yang dibuat oleh panitia. Ia menyebutkan pihak penolak sempat mengancam akan membawa massa berjumlah 200 orang.

"Pihak perpustakaan sebagai penyedia venue tentu cemas fasilitas mereka dirusak. Pihak panitia mencemaskan keamanan dan lancarnya keberlangsungan acara keseluruhan," tulis penulis buku tersebut melalui akun Threads-nya.

Di sisi lain, penolakan juga ramai disuarakan oleh warganet. Sebuah unggahan dari akun Instagram @iyuztagram tidak hanya menyoroti buku Memburu Muhammad, tetapi juga karya lain dari penulis yang sama berjudul Bukan Perawan Maria. Akun tersebut menyebut kedua buku itu sebagai bagian dari serial trilogi yang dinamakan Islamisme Magis. Warganet mendesak agar peredaran buku tersebut tidak dibiarkan karena dinilai berpotensi menistakan agama Islam serta mencegah terbitnya buku ketiga dari seri tersebut.

Kasus dugaan penistaan agama melalui karya sastra bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Pada 2023, polemik serupa mencuat terkait novel Kembara Rindu karya Habiburrahman El Shirazy yang sempat menuai protes dari sejumlah pihak. Sebelumnya pada 2017, buku berjudul Muhammad: The Last Prophet karya Lesley Hazleton juga pernah menuai kontroversi. Penanganan kasus dugaan penistaan agama melalui karya sastra menjadi perhatian publik karena bersinggungan dengan kebebasan berekspresi dan sensitivitas keagamaan. Kepolisian biasanya melakukan pendalaman terlebih dahulu sebelum menetapkan status hukum, termasuk memeriksa konten karya, dampak sosial, serta mendengar keterangan dari berbagai pihak terkait. (antara/jpnn)