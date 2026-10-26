Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Laporan Kripto Timothy Ronald

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan penipuan investasi aset kripto yang menyeret nama pendiri Akademi Crypto, Timothy Ronald. Polisi menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam laporan yang diajukan pelapor berinisial Y.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan keputusan itu diambil setelah penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) menggelar perkara pada 14 September 2026. Penyelidikan atas laporan yang ditangani Subdirektorat (Subdit) I Ditressiber tersebut dinyatakan dihentikan.

"Terhadap laporan yang ditangani Subdit I, penyelidikan telah dihentikan pada 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan," kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (26/10).

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Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/227/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 9 Januari 2026. Dalam laporan tersebut, Timothy Ronald dan rekannya, Kalimasada, dikaitkan dengan dugaan penipuan investasi melalui aktivitas perdagangan aset kripto. Keduanya dikenal lewat kegiatan edukasi dan perdagangan aset kripto yang berkaitan dengan Akademi Crypto.

Y mengaku mengalami kerugian hingga Rp3 miliar setelah mengikuti rekomendasi pembelian aset kripto bernama Manta melalui grup Discord berbayar yang dikaitkan dengan Akademi Crypto. Menurut pelapor, ia diiming-imingi potensi keuntungan 300 hingga 500 persen, tetapi harga aset itu justru turun sekitar 90 persen.

Pada awal penanganan, Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan tersebut dan menyatakan akan meminta klarifikasi pelapor serta saksi, sekaligus menganalisis barang bukti. Perkembangan terbaru menunjukkan penyelidik menyimpulkan tidak ada peristiwa pidana setelah gelar perkara.

Penghentian ini secara khusus berlaku untuk laporan Y yang ditangani Subdit I Ditressiber Polda Metro Jaya. (Tan/jpnn)