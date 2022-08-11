Polda Metro Jaya Minta Maaf, Lalu Sebut Nama Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pelaksanaan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya di depan Pos Polisi (Pospol) Thamrin, kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Kamis (29/10).

“Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan, kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Sabtu (31/10).

Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan deklarasi diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang mengusung tema 'Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia'.

Sejumlah tokoh publik turut menghadiri acara tersebut, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta kreator konten Willie Salim.

“Saudara Raffi Ahmad dan Saudara Willie Salim datang atas undangan kami selaku penyelenggara. Keduanya berniat baik untuk turut memaknai Sumpah Pemuda,” jelasnya.

Selanjutnya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan pihak kepolisian menghormati setiap aspirasi dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.

“Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan, dan nilai itu ingin kami jaga bersama seluruh elemen bangsa. Setiap masukan akan kami jadikan bahan evaluasi agar pelayanan kami terus menjadi lebih baik,” tambahnya.