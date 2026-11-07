Polda Metro Jaya Mutasi 3 Perwira, Karoops Dijabat Brigjen Ade Ary

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan mutasi tiga pejabat utama.

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) di Aula Lantai 2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat.

Mutasi ini mencakup posisi Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya, Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda metro Jaya, dan Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya.

Jabatan Irwasda Polda Metro Jaya resmi beralih dari Brigjen Pol. Sri Satyatma kepada Kombes Pol. Rifki, jabatan Karoops diserahterimakan dari Brigjen Pol. La Ode Aries El Fathar kepada Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi.

Adapun posisi Dirintelkam diemban oleh Kombes Pol. Ardyansyah untuk menggantikan pejabat sebelumnya, yaitu Kombes Pol. Miko Indrayana.

?Kapolda Metro Jaya dalam arahannya menekankan pentingnya langkah penyegaran organisasi ini untuk meningkatkan efektivitas kinerja kepolisian.

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Ketiga jabatan yang diserahterimakan tersebut dinilai memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur kepolisian daerah.

"?Irwasda memegang fungsi pengawasan internal yang krusial untuk memastikan akuntabilitas, sementara Karoops bertanggung jawab penuh terhadap koordinasi dan pengendalian operasional di lapangan," kata Dadang.