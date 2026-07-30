Polda Metro Jaya Ringkus Pelaku Pembunuhan Mbak M
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial E sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial M (52) di sebuah kamar indekos kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Resmob Polda Metro Jaya AKBP Resa menjelaskan penangkapan dilakukan hanya beberapa jam setelah peristiwa tersebut dilaporkan oleh masyarakat pada Rabu (29/7).
?"Tersangka E diamankan sekitar pukul 23.30 WIB di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan," kata Resa, Kamis.
?Dari hasil penyelidikan cepat, tim berhasil mengidentifikasi tersangka sekaligus melacak lokasi keberadaannya.
Seusai ditangkap di Cilandak, tersangka langsung digelandang ke Markas Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan mendalam.
?Berdasarkan hasil pendalaman sementara, peristiwa tersebut berawal saat korban M mendatangi kamar indekos milik tersangka.
Di lokasi kejadian, keduanya terlibat perselisihan hingga berujung pada tindakan kekerasan.
?Tersangka diduga menganiaya korban menggunakan palu hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
Polda Metro Jaya menangkap pria pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial M (52).
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