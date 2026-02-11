Polda Metro Jaya Sudah Gulung Pelaku Pembuang Bayi di Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya sudah meringkus terduga pelaku yang membuang bayi di sebuah apartemen kawasan Bekasi pada Senin (9/2).

"Untuk diduga pelaku, ini sudah diamankan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Jakarta Barat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci kasus tersebut karena dalam proses penanganan oleh Polres Metro Bekasi.

Dia juga menyebutkan penemuan bayi yang ditemukan dalam kondisi masih hidup dan masih ada tali pusarnya tersebut sudah ditangani oleh RSUD Bekasi.

"Pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, termasuk RSUD dalam pemenuhan kesehatan terhadap bayi tersebut," katanya.

Sebelumnya beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram melalui akun @infobekasi, yang menuliskan sesosok bayi baru lahir ditemukan sendirian di sebuah apartemen di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan dekat dengan Tol Jakarta-Cikampek.

Akun tersebut juga menuliskan Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana mengatakan bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Ditemukan pada Sabtu (7/2) pagi oleh "house keeping" apartemen, MRR (19) yang hendak membersihkan kamar sekitar jam 08.49 WIB.

Selanjutnya, MRR melaporkan ke petugas keamanan apartemen lalu diteruskan ke Polsek Bekasi Selatan. Hasil pemeriksaan medis dari Puskesmas Margajaya, bayi dalam kondisi sehat.