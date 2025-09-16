Polda Metro Jaya Tangkap 16 Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Saat Demo
jpnn.com, JAKARTA - Petugas Polda Metro Jaya meringkus 16 orang pelaku perusakan fasilitas umum saat berlangsungnya unjuk rasa pada 28-31 Agustus 2025.
Para tersangka itu ditangkap di empat lokasi berbeda.
"(Pertama) di Arborea Cafe di Kementerian LHK. Selanjutnya, di halte Transjakarta di depan Kemendikdasmen, dan juga selanjutnya di Gedung DPR/MPR RI, dan yang terakhir di halte depan Polda Metro Jaya," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri dalam jumpa pers, Senin malam.
Lebih rinci dia menjelaskan di Arborea Cafe, polisi mengamankan tiga tersangka, yakni AS, MA, dan MHF.
Kemudian di halte Transjakarta di depan Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ditangkap lima tersangka, yakni HH, ARP, SPU, IG dan satu orang anak.
Selanjutnya di area Gedung DPR/MPR RI, diamankan satu tersangka, yakni DH. Lalu, di halte depan Polda Metro Jaya, diringkus empat tersangka, yakni AJ, MDE, SW dan JP.
Selain mengamankan seluruh tersangka itu, polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti, termasuk instrumen yang mereka gunakan untuk merusak fasilitas umum.
"Kami juga sudah menerbitkan lima laporan polisi sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi cafe," imbuh Edi.
