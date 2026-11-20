jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru di balik kasus pembunuhan remaja berinisial AS, 16, di kawasan Taman Lawang, Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat.

Sebelum peristiwa berdarah tersebut terjadi, korban bersama kelompoknya tercatat sudah tujuh kali mendatangi lokasi untuk mengolok-olok tersangka MB.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan mengatakan fakta tersebut diperoleh penyidik berdasarkan hasil dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan.

"Informasi yang kami gali melalui serangkaian lidik dan sidik, korban ini kurang lebih sudah tujuh kali bersama teman-temannya datang ke tempat tersebut. Tujuannya, mengolok-olok tersangka dan teman-temannya yang melakukan kegiatan di situ," kata Imron dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan tindakan tersebut bukan kejadian spontan yang baru pertama kali terjadi, melainkan perbuatan berulang. Selain mengolok-olok, korban bersama rekan-rekannya juga disebut sempat melakukan tindakan pelemparan ke arah tersangka di lokasi tersebut.

Di sisi lain, penyidik telah melakukan pemeriksaan tes urine terhadap tersangka. Hasilnya, tersangka dipastikan tidak dalam pengaruh minuman keras maupun terindikasi mengonsumsi narkotika saat pembunuhan itu berlangsung.

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Terkait tempat tinggal korban, Imron meluruskan kabar yang beredar di masyarakat, yang menyebutkan korban berasal dari kawasan Setiabudi. Ia memastikan para korban berdomisili di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Menteng dan sekitarnya.

"Anak-anak ini tinggal di sekitar Jakarta Pusat, di daerah Menteng dan sekitarnya. Jadi, mereka sudah paham lokasi tempat tersebut," ujar Imron.