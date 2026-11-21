jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya menjelaskan penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik yang melibatkan CAN, pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara.

Perkara ini berawal dari laporan seorang warga berinisial DW.

DW melaporkan unggahan akun Facebook Cakra Adi Negara yang terbit pada 21 Oktober 2026.

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Unggahan itu memuat sejumlah narasi yang mengaitkan DW dengan persoalan dana terkait Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

DW kemudian membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 3 November 2026.

Ditressiber menindaklanjuti laporan tersebut melalui serangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai prosedur hukum.

Pada Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 02.20 WIB, penyidik menangkap CAN untuk kepentingan penyidikan.

Dalam pemeriksaan, CAN mengakui dirinya sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara. Penyidik juga menyita dua unit telepon seluler untuk kepentingan pembuktian.