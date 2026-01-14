menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Polda Metro Siapkan Personel Amankan Pembongkaran Tiang Monorel

Polda Metro Siapkan Personel Amankan Pembongkaran Tiang Monorel

Polda Metro Siapkan Personel Amankan Pembongkaran Tiang Monorel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/12/2025). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dilakukan secara bertahap dan situasional.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan pembongkaran dilakukan sesuai rencana. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan personel untuk pengamanan.

"Situasional saja, rencana pembongkaran malam hari dan di jalur lambat," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa.

Baca Juga:

Komarudin tidak memerinci jumlah personel yang diturunkan untuk melakukan pengamanan pembongkaran tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mulai membongkar tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (14/1).

“Pagi harilah (acaranya), tetapi enggak seperti keluhan selama ini, terlalu pagi, nggak,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa.

Baca Juga:

Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp 100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.

Pramono mengatakan anggaran untuk pembongkaran tiang hanya sebesar Rp254 juta saja.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan pembongkaran tiang monorel dilakukan sesuai rencana.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI