Polda Metro Siapkan Personel Amankan Pembongkaran Tiang Monorel

jpnn.com, JAKARTA - Pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dilakukan secara bertahap dan situasional.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan pembongkaran dilakukan sesuai rencana. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan personel untuk pengamanan.

"Situasional saja, rencana pembongkaran malam hari dan di jalur lambat," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa.

Komarudin tidak memerinci jumlah personel yang diturunkan untuk melakukan pengamanan pembongkaran tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mulai membongkar tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (14/1).

“Pagi harilah (acaranya), tetapi enggak seperti keluhan selama ini, terlalu pagi, nggak,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa.

Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp 100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.

Pramono mengatakan anggaran untuk pembongkaran tiang hanya sebesar Rp254 juta saja.