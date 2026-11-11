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Polda NTB Ungkap Dua Kasus TPPO ke Arab Saudi, Lima Orang Tersangka Ditangkap

Polda NTB Ungkap Dua Kasus TPPO ke Arab Saudi, Lima Orang Tersangka Ditangkap
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Arsip foto-Lima tersangka dalam dua kasus TPPO tujuan Arab Saudi hasil ungkap Ditres PPA-PPO Polda NTB. ANTARA/HO-Polda NTB

jpnn.com, MATARAM - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Arab Saudi.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTB, Kombesi Ni Made Pujawati di Mataram, Rabu, menyampaikan dalam pengungkapan dua kasus ini pihaknya menetapkan lima orang tersangka.

"Dari pengungkapan dua kasus TPPO ini, tiga orang korban berhasil diselamatkan," katanya.

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Dua kasus tersebut terungkap pada 17 hingga 22 Oktober 2026 melalui penyelidikan dan operasi pencegahan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural.

Ia mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Kapolri Quick Wins 8 Kegiatan 2 periode 15 Oktober hingga 13 November 2026.

"Jadi, apa yang kami sampaikan ini merupakan bagian dari konsistensi Polda NTB dalam mengungkap dan menindak tegas para pelaku TPPO yang masih beroperasi di wilayah hukum Polda NTB," ucapnya.

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Kasus pertama terungkap setelah polisi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menjemput seorang perempuan berinisial S asal Kabupaten Lombok Tengah yang dipulangkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid pada 17 Oktober 2026.

Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan dua orang tersangka, yakni BS alias B yang berperan merekrut korban dan SI alias R sebagai perekrut sekaligus sponsor pengiriman korban ke luar negeri. Keduanya kini ditahan di Rutan Polda NTB.

Polda NTB mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Arab Saudi.

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