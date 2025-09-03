Polda NTT Kirim 100 Brimob ke Jakarta pada Selasa Malam

jpnn.com - KUPANG - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengirim 100 personel Brimob untuk ditugaskan Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Polda Metro Jaya.

Ratusan Brimob BKO dikirim ke Polda Metro Jaya dalam rangka penebalan pengamanan aksi unjuk rasa.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra dikonfirmasi ANTARA mengatakan 100 personel itu sudah diberangkatkan pada Selasa (2/9) malam oleh Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko.

"Semalam dilepas keberangkatannya oleh Kapolda NTT di Bandara El Tari Kupang," katanya di Kupang, Rabu (3/9).

Henry mengatakan Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko dalam arahannya kepada para personel mengatakan penugasan BKO Polda Metro Jaya merupakan amanah dan kepercayaan besar dari pimpinan Polri kepada Brimob Polda NTT.

Karena itu, tugas mulia itu harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, kebanggaan, dan profesionalisme sejati sebagai Bhayangkara.

“Penugasan ini adalah amanah dan kepercayaan yang sangat besar dari pimpinan Polri kepada Brimob Polda NTT. Oleh karena itu, tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, kebanggaan, serta profesionalisme sejati," katanya mengutip bahasa Kapolda NTT.

Para personel Brimob yang ditugaskan diperintahkan untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, junjung tinggi nama baik Polri khususnya Satuan Brimob Polda NTT.