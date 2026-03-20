Polda Riau Bagikan Bibit Pohon Saat Silaturahmi Idulfitri

jpnn.com - PEKANBARU - Polda Riau akan menggelar silaturahmi bersama anggota kepolisian seusai pelaksanaan salat Idulfitri 1447 Hijriah pada Sabtu (21/3).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kegiatan kali ini diisi dengan pembagian bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara serta Surat Telegram Kapolri terkait pelaksanaan halal bihalal dan open house Lebaran.

Namun, Polda Riau memilih tidak menggelar open house sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana.

“Kami tidak menggelar halal bihalal atau open house sebagai wujud rasa sepenanggungan terhadap saudara-saudara yang mungkin belum bisa merayakan Lebaran dengan layak karena tertimpa bencana,” ujar Herry Jumat (20/3).

Sebagai gantinya, Kapolda membagikan bibit pohon kepada anggota yang hadir dalam silaturahmi tersebut.

Bibit tersebut diharapkan dapat ditanam dan dirawat sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan.

“Bibit ini diharapkan menjadi amal ekologis sekaligus investasi hijau bagi lingkungan dan masyarakat di Riau,” tuturnya.