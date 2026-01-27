Polda Riau Bangun dan Renovasi 26 Jembatan Demi Buka Akses Pendidikan hingga Ekonomi

jpnn.com - PEKANBARU - Polda Riau akan membangun dan merenovasi total 26 jembatan di berbagai wilayah Provinsi Riau guna membuka akses pendidikan, ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Hal itu akan dilakukan Polda Riau melalui Program Jembatan Merah Putih Presisi.

Program tersebut dirilis secara resmi dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi di Media Center Polda Riau, Selasa (27/1).

Hengki menjelaskan pembangunan jembatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, yang kemudian diperintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri.

“Jembatan bukan sekadar penghubung wilayah, tetapi penghubung kehidupan masyarakat. Jika akses terputus, maka pendidikan, ekonomi, bahkan aktivitas ibadah masyarakat juga ikut terganggu,” ujar Brigjen Hengki.

Berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen tim khusus Polda Riau, ditetapkan sebanyak 17 jembatan baru dan 9 jembatan direnovasi, dengan total panjang mencapai sekitar 700 meter.

Seluruh pembangunan dilakukan berbasis kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat setempat.

Brigjen Hengki mencontohkan kondisi warga di Dusun Sumut, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai yang kerap dilintasi buaya demi menuju sekolah.

Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah daerah lain yang berisiko tinggi terhadap keselamatan warga.