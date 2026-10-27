Polda Riau Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, 35 Kg Sabu Disita dari 5 Tersangka

jpnn.com, RIAU - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika internasional, dengan menyita 35 kilogram sabu dan menangkap lima tersangka.

Pengungkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi terkait rencana penyelundupan sabu melalui perairan Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Kawasan pesisir tersebut diduga dimanfaatkan jaringan internasional sebagai jalur masuk narkotika dari luar negeri.

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Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat menjelaskan pengungkapan bermula dari penangkapan dua tersangka berinisial MZH (24) dan WA (23), di Kabupaten Bengkalis, Rabu (21/10).

Penangkapan dilakukan Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Riau.

“Penyelidikan dilakukan selama kurang lebih dua minggu,” kata Arman didampingi Dirnarkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira Selasa (27/10).

Berbekal informasi mengenai keberadaan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkoba, petugas kemudian bergerak ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kedua tersangka diamankan lalu polisi menggeledah mobil yang mereka gunakan.