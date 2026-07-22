Polda Riau Bongkar Modus BBM Subsidi Ditukar di Gudang Ilegal

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau membongkar praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar.

Modus yang dilakukan para pelaku dengan cara mengurangi isi truk tangki berlogo Pertamina Patra Niaga di sebuah gudang ilegal di Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni JU selaku pemilik gudang penampungan BBM, serta JS dan JO yang merupakan sopir truk tangki pengangkut BBM.

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Dua unit truk tangki merah berlogo Pertamina Patra Niaga turut diamankan sebagai barang bukti.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Setiap bentuk penyimpangan distribusi BBM bersubsidi akan kami tindak tegas karena merugikan negara dan masyarakat. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,” ujar Ade Kuncoro Rabu (22/7).

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Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Ardian, menjelaskan kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah gudang di Jalan Lintas Riau–Sumut Kilometer 13, Kelurahan Kencana, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Setelah dilakukan penyelidikan, pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 02.00 WIB, tim menggerebek gudang tersebut dan mengamankan enam orang.