Polda Riau Bongkar Penyelewengan BBM Subsidi di Kandis, 6.500 Liter Solar Disita

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar.

Pengungkapan itu dilakukan di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km 82, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, pada Senin (19/10/2026).

Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan saat ini pihaknya sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni FG (24) dan SG (27).

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“Keduanya sudah kami tahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” kata Kombes Ade Rabu (21/10).

Kombes Ade menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat pada Minggu (18/10/2026) terkait dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, Tim Subdit IV langsung melakukan penyelidikan.

“Dari penyelidikan yang dilakukan, tim menemukan aktivitas penyimpanan serta perdagangan Bio Solar bersubsidi yang diduga tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan,” lanjut Ade.

Ade membeberkan peran FG adalah sebagai pemilik gudang penyimpanan BBM, sedangkan SG merupakan pemilik kendaraan yang digunakan untuk melangsir BBM bersubsidi.