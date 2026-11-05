Polda Riau Bongkar Peredaran 45,8 Ton Pupuk Tak Sesuai Standar Mutu

jpnn.com, PEKANBARU - Perdagangan pupuk yang diduga tidak sesuai standar mutu dibongkar Ditreskrimsus Polda Riau, seorang pria berinisial AM yang diduga menjadi pemilik sekaligus pengedar pupuk ditangkap.

Pada pengungkapan ini penyidik menyita sebanyak 926 karung pupuk dengan berat total mencapai 45,8 ton.

Pupuk tersebut terdiri atas 15 merek berbeda yang diduga memiliki kandungan tidak sesuai dengan keterangan pada label kemasan.

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AM ditangkap di rumah keluarganya di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, pada 31 Oktober 2026, setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari patroli personel Detasemen Intelijen (Denintel) Kodam XIX/Tuanku Tambusai di kawasan Simpang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pada 2 Oktober 2026.

Saat itu, petugas menemukan satu unit Mitsubishi Colt bernomor polisi BM 8005 SO yang mengangkut pupuk diduga tidak sesuai standar mutu.

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Kendaraan beserta muatannya kemudian diamankan. Penanganan perkara selanjutnya diserahkan kepada Ditreskrimsus Polda Riau pada 3 Oktober 2026 untuk dilakukan penyelidikan.

“Dari pemeriksaan terhadap sopir dan kernet, penyidik memperoleh informasi bahwa pupuk tersebut merupakan milik AM,” kata Ade Kamis (5/11).