menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polda Riau Bongkar Peredaran Heroin di Bengkalis, 3 Orang Ditangkap, Tuh Barbuknya!

Polda Riau Bongkar Peredaran Heroin di Bengkalis, 3 Orang Ditangkap, Tuh Barbuknya!

Polda Riau Bongkar Peredaran Heroin di Bengkalis, 3 Orang Ditangkap, Tuh Barbuknya!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampakan puluhan kilogram heroin yang disita Ditnarkoba Polda Riau. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, BENGKALIS - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil membongkar peredaran narkotika jenis heroin seberat sekitar 23,32 kilogram di Kabupaten Bengkalis.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira mengungkapkan kronologi kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi heroin di wilayah Sei Pakning, Bengkalis.

Baca Juga:

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti tim dengan melakukan teknik penyamaran atau undercover buy.

Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau kemudian bergerak menuju Jalan Lingkar Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu.

Di lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua tersangka berinisial K dan RA yang tengah berada di tepi jalan menggunakan sepeda motor.

Baca Juga:

“Petugas menemukan lima bungkus besar diduga heroin sebagai barang bukti saat penangkapan kedua tersangka,” ungkap Kombes Putu, Kamis (5/3).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku barang haram tersebut merupakan milik tersangka lain berinisial SK.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil membongkar peredaran heroin seberat sekitar 23,32 kg di Bengkalis, 3 orang ditangkap

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI