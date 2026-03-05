Polda Riau Bongkar Peredaran Heroin di Bengkalis, 3 Orang Ditangkap, Tuh Barbuknya!
jpnn.com, BENGKALIS - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil membongkar peredaran narkotika jenis heroin seberat sekitar 23,32 kilogram di Kabupaten Bengkalis.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka.
Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Putu Yudha Prawira mengungkapkan kronologi kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi heroin di wilayah Sei Pakning, Bengkalis.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti tim dengan melakukan teknik penyamaran atau undercover buy.
Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau kemudian bergerak menuju Jalan Lingkar Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu.
Di lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua tersangka berinisial K dan RA yang tengah berada di tepi jalan menggunakan sepeda motor.
“Petugas menemukan lima bungkus besar diduga heroin sebagai barang bukti saat penangkapan kedua tersangka,” ungkap Kombes Putu, Kamis (5/3).
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku barang haram tersebut merupakan milik tersangka lain berinisial SK.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil membongkar peredaran heroin seberat sekitar 23,32 kg di Bengkalis, 3 orang ditangkap
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fadia A Rafiq Tersangka Korupsi, KPK Ungkap Modus dan Peran Keluarga, Hmmm
- Warga Siak Kritis di Kamboja, Polda Riau Koordinasi dengan KBRI
- Modus Sindikat Perburuan dan Perdagangan Gading Gajah yang Diungkap Polda Riau
- Polda Riau Tangkap Sosok Krusial di Balik Jaringan Perburuan Gajah dan Satwa
- Inilah Para Tersangka Pembunuhan Gajah di Pelalawan, Ada Pemburu hingga Pemodal
- Kasus Penyelundupan Timah dari Bangka Barat ke Malaysia, Polisi Tetapkan 5 Tersangka