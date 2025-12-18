Polda Riau Kerahkan 1.160 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru
jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau bersiap melaksanakan Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pada operasi tahun ini, Polda Riau mengerahkan 1.160 personel guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum akhir tahun.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman di tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Polda Riau akan mengamankan 1.767 objek pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Riau.
“Pengamanan dilakukan dengan mendirikan 1 Pos Pengamanan, 16 Pos Pelayanan, dan 6 Pos Terpadu di jalur transportasi, pusat keramaian, serta tempat ibadah. Sebanyak 1.160 personelditerjunkan untuk mendukung operasi ini,” ujar Herry Heryawan Kamis (18/12).
Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Operasi tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Kapolda Riau menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana.
Pada operasi tahun ini, Polda Riau mengerahkan 1.160 personel guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum akhir tahun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BI Tambah Peredaran Uang Jelang Nataru
- Nataru 2025/2026, Pertamina Siagakan Layanan 24 Jam, Banyak Promo Menarik
- Perbarui Fitur Trip Planner, Pertamina Patra Niaga Tampilkan Lokasi Serambi MyPertamina
- Tol Paltung Akan Dibuka Secara Fungsional pada Libur Nataru
- Libur Nataru 2025/2026, Joki di Puncak Bakal Jadi Sukarelawan
- Angkutan Barang di Sumsel Dibatasi Selama Libur Nataru