Polda Riau Kerahkan Drone Canggih untuk Deteksi dan Padamkan Karhutla di Siak

jpnn.com, SIAK - Polda Riau mengerahkan drone canggih yang mampu mendeteksi titik api dan padamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari udara.

Biro Logistik Polda Riau menggunakan drone untuk menangani Karhutla yang terjadi di Desa Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Senin (7/9/2026).

Karolog Polda Riau Kombes Imran Amir mengatakan pihaknya mengoperasikan sejumlah perangkat drone dengan fungsi berbeda dalam penanganan kebakaran tersebut.

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“Untuk mendeteksi titik api dan memetakan kondisi di sekitar lokasi, kami menggunakan Drone Surveillance. Setelah titik yang membutuhkan penanganan teridentifikasi, pemadaman dilakukan menggunakan Drone BVD-M16 Fire Fighter,” kata Imran, Selasa (8/9).

Menurutnya, pemanfaatan teknologi drone memberikan keuntungan bagi personel karena kondisi lokasi kebakaran dapat dipantau dari udara.

Dengan demikian, titik yang membutuhkan penanganan dapat diketahui secara lebih cepat dan akurat.

Selain digunakan untuk pemantauan dan pemadaman, Polda Riau juga mengoperasikan DJI Mavic 3 untuk mengambil dokumentasi foto dan video udara selama proses penanganan Karhutla berlangsung.

Imran menjelaskan keberadaan drone tersebut bukan untuk menggantikan peran personel di lapangan, melainkan menjadi teknologi pendukung agar proses penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih efektif.