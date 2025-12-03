Polda Riau Kirim 42 Psikolog untuk Trauma Healing Korban Bencana di Agam
jpnn.com, PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengerahkan kekuatan besar untuk membantu pemulihan psikologis korban bencana banjir bandang di Sumatra Barat.
Sebanyak 42 psikolog dari Polda Riau dan Himpunan Mahasiswa Psikologi (Himpsi) diberangkatkan menuju lokasi terdampak, khususnya Kabupaten Agam.
Pelepasan tim dilakukan di Mapolda Riau oleh Karoops Polda Riau Kombes Ino Harianto pada Rabu (3/12/2025).
“Hari ini kami melepas 42 psikolog dari Polda Riau dan Himpsi untuk membantu pemulihan trauma saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Sumbar,” ujar Kombes Ino.
Menurut Ino, jumlah psikolog diperbanyak, karena tenda-tenda pengungsian berada di berbagai lokasi dan tidak terpusat.
“Tim trauma healing Polda Riau satu tim tidak dapat mengakomodasi semuanya karena konsentrasi pengungsi tersebar. Ini kami perhatikan agar penanganan maksimal,” jelasnya.
Dia menegaskan pengiriman psikolog merupakan bentuk empati dan kepedulian Polda Riau untuk mengurangi rasa cemas dan ketakutan warga pascabencana.
Tim difokuskan ke wilayah Agam, mengingat jumlah korban bencana di sana sangat tinggi.
Sebanyak 42 psikolog dari Polda Riau dan Himpsi diberangkatkan menuju lokasi terdampak bencana banjir bandang, khususnya Kabupaten Agam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Alhamdulillah, Bantuan Sembako dan Pakaian Tiba di Aceh
- Banyak Warga Trauma Berat, Keluarga Hilang, Rumah Rata dengan Tanah, Tim Polda Riau Datang
- Hari ke-3 Pencarian Korban Banjir Bandang di Agam, Puluhan Jenazah Ditemukan
- Polda Riau Salurkan 3.000 Porsi Makanan per Hari di Agam
- Ratusan Warga di Agam Bergantung Air Bersih dari Mobil Brimob
- Mahasiswi UPI Kehilangan Satu Keluarga Akibat Bencana Sumatra, Kampus Bebaskan Uang Kuliah Hingga Lulus