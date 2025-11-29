menu
Polda Riau Lepas 290 Personel dan Bantuan Kemanusiaan ke Lokasi Bencana di Sumbar
Ratusan personel Polda Riau yang dikirim untuk membantu korban Bencana di Sumbar. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Polda Riau mengirimkan 290 personel beserta bantuan kemanusiaan untuk membantu percepatan penanganan bencana alam di wilayah Sumatera Barat.

Pelepasan rombongan dilakukan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan di halaman Mapolda Riau, Pekanbaru, Sabtu (29/11/2025).

Apel pelepasan Operasi Aman Nusa II ini turut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo serta pejabat utama (PJU) Polda Riau.

“Hari ini kami melepaskan personel sejumlah 290 untuk tugas kemanusiaan. Saya meminta doa agar mereka melaksanakan tugas dengan baik dan kembali dalam keadaan selamat,” ujar Irjen Herry Heryawan.

Para personel yang diberangkatkan berasal dari Direktorat Samapta, Brimob, Satpolairud, serta unit pendukung lainnya.

Kapolda memberikan motivasi dan menekankan pentingnya komitmen seluruh anggota dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dia juga menyampaikan sebagian personel telah lebih dahulu diberangkatkan untuk menyiapkan dapur lapangan di lokasi bencana.

Selain personel, Polda Riau turut mengirimkan drone yang dioperasikan Direktorat Samapta untuk mendukung proses pencarian korban.

Tim Unit K-9 dengan anjing pelacak juga diperbantukan untuk melakukan penyisiran di titik-titik rawan.

