Polda Riau Mendorong Adanya IPR, ESDM: Kami Percepat Legalisasi Tambang Rakyat
jpnn.com - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat penataan aktivitas pertambangan rakyat agar berjalan secara legal dan memenuhi ketentuan lingkungan serta keselamatan pertambangan.
Hal itu dilakukan setelah Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mendorong soal izin pertambangan rakyat (IPR).
Sebelumnya Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi menggelar Operasi PETI Merah Putih Kuantan selama 10 hari guna menertibkan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Hingga hari ke-10, sebanyak 436 rakit PETI dimusnahkan dan 15 tersangka diamankan untuk diproses secara hukum.
Pada Senin (10/8/2026), tim gabungan kembali memusnahkan 81 rakit PETI beserta peralatan pendukung di lima lokasi wilayah hukum Polsek Singingi Hilir.
Rakit-rakit yang ditemukan dalam kondisi tidak beroperasi tersebut tetap dimusnahkan untuk mencegah kembali digunakan.
Penindakan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polda Riau dalam memutus mata rantai aktivitas pertambangan ilegal, termasuk menyasar pemodal dan pihak yang memfasilitasi PETI, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem sungai di Riau.
Selain melakukan penindakan hukum, Polda Riau juga mendesak Pemprov Riau untuk melegalkan tambang rakyat yang ramah lingkungan.
Dinas ESDM Provinsi Riau berupaya mempercepat legalisasi tambang rakyat setelah Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mendorong adanya IPR.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Heboh! Polda Riau Geledah Toko Emas di Pasar Syariah Ulul Albab
- Lihat Itu, Brigjen Hengki Haryadi Ikut Memadamkan Api Karhutla di Riau
- Siswi di Pelosok Inhil Nekat Surati Kapolda Riau, Mengadu Desanya yang Terancam
- Bahlil: Larangan Ekspor Bauksit dan Tembaga Tetap Dipertahankan
- 6 Pelaku PETI di Kuansing Ditangkap, Polda Riau Buru Aktor Intelektual Hingga Pemodal
- Polda Riau Bongkar Makam Pelajar yang Tewas di Pekanbaru, Ini Alasannya