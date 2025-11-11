Polda Riau Pamerkan Uang Rp 11,34 Miliar Sitaan dari Gembong Narkoba

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau memamerkan uang tunai Rp 11,34 miliar hasil sitaan dari jaringan narkoba kelas kakap.

Dalam konferensi pers yang dilakukan Ditnarkoba Polda Riau pada Selasa 11 November 2025, meja selebar lebih dari dua meter penuh dengan tumpukan uang berbagai pecahan yang dibungkus rapi dengan plastik dan sabuk pengaman bank.

Pejabat kepolisian mulai dari Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo, Dirnarkoba Kombes Putu Yuda, hingga Kabid Humas Kombes Anom Karabianto berdiri berjejer sambil memperlihatkan balok-balok uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu.

Tebal, padat, dan tersusun seperti bata uang, jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

Di bagian depan meja, tertera label “Uang Tunai Rp 11.344.376.996,-”, mempertegas nilai fantastis sitaan dari jaringan yang juga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jaringan ini terbongkar setelah tim gabungan Opsnal Subdit III Ditresnarkoba dan Brimob Polda Riau menangkap H alias Asen di Rokan Hilir.

Dari lemari pakaian di kamar rumahnya, polisi mendapati 40,05 gram sabu, 57,5 butir pil ekstasi, 220 pil happy five, hingga uang tunai Rp 7,49 juta.

Dari pengakuan Asen, polisi kemudian memburu pemasoknya MR alias Abeng yang sempat kabur, namun akhirnya ditangkap.