Polda Riau Pasang 260 Plang Peringatan di Lokasi Bekas Karhutla

jpnn.com - PEKANBARU - Polda Riau memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Sebanyak 260 papan plang peringatan disiapkan untuk dipasang di lokasi-lokasi bekas kebakaran sebagai langkah mitigasi sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak kembali melakukan pembakaran lahan.

Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat mengatakan hingga Rabu (28/10/2026), hasil pemantauan menunjukkan tidak ditemukan titik api maupun kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau.

“Di Riau, selama ini saya monitor tidak ada titik api atau hotspot. Memang ada beberapa tanda yang terpantau, tetapi setelah dicek ternyata merupakan cerobong asap,” kata Arman.

Dia menjelaskan langkah pencegahan karhutla merupakan inisiatif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau.

Pemantauan dan kesiapsiagaan personel terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api, terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.

Menurut Arman, asap yang terpantau di sejumlah wilayah Riau belakangan ini merupakan asap kiriman dari luar daerah.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat aparat mengurangi kewaspadaan.