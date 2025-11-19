Polda Riau Resmikan Dapur SPPG ke-11 di Indragiri Hulu

jpnn.com - INHU - Polda Riau memperluas layanan pemenuhan gizi anak dengan meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke-11 di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) pada Rabu (19/11).

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan gizi aman dan berkualitas bagi anak-anak di Riau.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa pembangunan dapur SPPG terus dikebut untuk mendukung berbagai program nasional terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Hari ini dapur SPPG yang ke-11, ada empat lagi proses dan tiga lagi pembangunan di Pekanbaru,” ujar Kapolda.

Peresmian turut dihadiri Bupati Inhu, pejabat utama Polda Riau, Kapolres Inhu AKBP Fahrian Siregar, Kepala SPPG, para kepala sekolah, serta tokoh adat dan masyarakat.

Irjen Herry Heryawan menegaskan komitmen Polda Riau dalam mendukung program-program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih, layanan kesehatan gratis, dan berbagai program lainnya yang langsung menyentuh masyarakat.

“Pemerintah daerah, polisi, TNI, hadir agar semua program pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya, pemenuhan gizi ini diharapkan dapat menghasilkan Generasi Emas,” ujarnya.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan MBG di Riau. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam membangun bangsa.