Polda Riau Siaga Banjir, Pasukan Fokus Melindungi Keselamatan Warga

jpnn.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menyiagakan pasukan untuk mengantisipasi potensi banjir akibat air kiriman dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diperkirakan mengalir ke wilayah hilir Sungai Kampar.

Kesiapsiagaan ini dilakukan menyusul rencana pembukaan pintu air Waduk PLTA Koto Panjang, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi terkait pembukaan pintu air yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB.

Informasi tersebut diterimanya langsung dari SF Hariyanto.

Hal itu disampaikan Kapolda saat memimpin Apel Antisipasi Banjir di Mapolda Riau, Selasa (30/12/2025).

Menurut Kapolda, pembukaan pintu waduk berpotensi meningkatkan debit Sungai Kampar yang berhulu di wilayah Sumatera Barat dan mengalir melintasi Kabupaten Kampar hingga Pelalawan.

Karena itu, Polri harus hadir sejak awal sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana.

“Hari ini kami hadir bersama untuk membuat komitmen bahwa kita harus siap sedia. Bukan karena kita takut dengan pembukaan pintu air, tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tegas Irjen Herry.