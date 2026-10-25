Polda Riau Tangkap Puluhan Pelaku, Dewi Juliani Desak Usut Tuntas Mafia BBM

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Riau I Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, mengapresiasi Polda Riau dan jajarannya yang mengungkap dugaan penyelewengan BBM bersubsidi dengan menangkap puluhan orang dalam sepekan ini.

Namun, Dewi meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat diminta menelusuri seluruh mata rantai, mulai dari pemasok, penampung, hingga penadah, agar jaringan mafia BBM dapat diberantas hingga ke akar.

"Saya mengapresiasi langkah Polda Riau dan jajaran. Tetapi, pengusutan jangan berhenti pada pelaku yang ditangkap. Telusuri sampai ke akar-akarnya agar jaringan mafia BBM benar-benar diberantas," tegas Dewi dalam keterangannya, Minggu (25/10).

Menurutnya, Pertamina telah menyalurkan BBM sesuai kuota. Namun, masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM, khususnya solar, yang terlihat dari antrean panjang di sejumlah SPBU.

"Pertamina telah menyalurkan BBM sesuai kuota, tetapi masyarakat masih sulit mendapatkannya. Dengan terungkapnya mafia BBM ini, semoga keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM dapat terjawab," ujarnya.

Dewi meminta kondisi tersebut ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya penyalahgunaan dalam rantai distribusi. Ia juga mengimbau masyarakat melaporkan praktik penimbunan, pengangkutan, atau penjualan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan kepada kepolisian.

"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Namun, laporan harus berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan agar membantu aparat mengungkap titik-titik penyalahgunaan BBM," katanya.

Dewi menegaskan BBM bersubsidi menyangkut kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi sehingga distribusinya harus diawasi secara ketat. Penegakan hukum juga harus dilakukan menyeluruh agar modus serupa tidak kembali terjadi.