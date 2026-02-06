Polda Riau Tegaskan Komitmen Ungkap Kasus Kematian Gajah di Pelalawan

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian seekor gajah Sumatera yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Kabupaten Pelalawan.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menjadi pemateri dalam kuliah umum bertema Implementasi Green Policing dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, di Kampus Unilak, Jumat 6 Februari 2026.

Dalam forum tersebut, Irjen Herry menyampaikan bahwa Polda Riau saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap pelaku di balik dugaan pembunuhan satwa dilindungi tersebut.

“Ini dilakukan pembunuhan secara sengaja. Gadingnya hilang. Kami mohon doanya, sampai saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan,” ujar Irjen Herry.

Bangkai gajah Sumatera tersebut ditemukan pada Senin (2/2) lalu.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari kepolisian bersama pihak kehutanan langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dari hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas menemukan sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada dugaan pembunuhan berencana.

Beberapa temuan krusial di antaranya proyektil peluru yang ditemukan bersarang di bagian kepala gajah.