Polda Riau Terus Lengkapi Berkas PT Musim Mas, 10 Kali Dikembalikan Jaksa

jpnn.com - PEKANBARU - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau terus melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat korporasi PT Musim Mas.

Hingga kini berkas perkara tersebut telah berulang kali dikembalikan jaksa peneliti untuk dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum.

Dirkrimsus Polda Riau Ade Kuncoro mengatakan bahwa berkas lagi-lagi dikembalikan oleh jaksa.

"Iya benar masih dikembalikan. Saat ini penyidik masih terus melengkapi sesuai petunjuk jaksa,” kata Kombes Ade saat dikonfirmasi Selasa (10/11/2026).

Informasi yang dihimpun, pengembalian berkas yang telah mencapai sepuluh kali.

Saat ini penyidik terus berusaha untuk memenuhi seluruh petunjuk jaksa agar perkara tersebut dapat segera dinyatakan lengkap atau P-21.

Penyidik terus melakukan pendalaman, melengkapi alat bukti, serta menyempurnakan berkas perkara sebelum kembali diserahkan kepada jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit milik PT Musim Mas di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, anak Sungai Nilo, Estate IV Divisi F, Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.