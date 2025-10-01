Polda Riau Tetapkan Dua Tersangka Pengoplos Elpiji Subsidi

jpnn.com, PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangkap dua tersangka terkait kasus pengoplosan dan pemindahan elpiji bersubsidi ke tabung premium di Kota Pekanbaru.

Dari penetapan dua tersangka, polisi menyita 603 tabung gas berbagai ukuran, yakni 3 kg, 5,5 kg, 12 kg, serta 50 kg.

Selain itu, polisi juga menyita dua unit mobil, segel tabung 50 kg, timbangan, selang, ember, hingga papan nama pangkalan dari aksi pengoplosan.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan para pelaku menjalankan aksinya dengan menyuling elpiji subsidi 3 kg ke dalam tabung premium ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg.

Kombes Ade menyebut praktik pengoplosan dilakukan tersangka untuk meraup keuntungan mencapai puluhan juta rupiah perbulan.

Menurut dia, pelaku membeli gas subsidi 3 kg, lalu memindahkannya ke tabung premium untik dijual kembali denhan harga tinggi.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka utama bisa meraup keuntungan sekitar Rp70 juta per bulan, sementara pekerjanya memperoleh sekitar Rp9-12 juta per bulan dari upah tetap,” ungkap Kombes Ade kepada awak media, Rabu (1/10).

Selain itu, penyelidikan mengungkap bahwa tabung 5,5 kg diisi dengan 1,5 tabung gas subsidi 3 kg, tabung 12 kg diisi dengan 3 tabung subsidi, dan tabung 50 kg berisi 15–17 tabung subsidi.