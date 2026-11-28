Polda Sulsel Tetapkan Ketua Kadin Gowa Tersangka Kasus Korupsi Izin PBG
jpnn.com, MAKASSAR - Polda Sulsel resmi menetapkan tersangka baru yakni Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Gowa berinisial AA atas kasus dugaan tindak pidana persetujuan penerbitan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Selain HT, AA sudah juga jadi tersangka, dan mudah-mudahan tidak ada halangan dalam dekat ini untuk yang lain, yang terlibat juga kita naikkan statusnya menjadi tersangka," kata Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Jufri kepada wartawan di Makassar, Sabtu.
Ia menjelaskan, keterlibatan dan peran AA dalam proses penyelidikan serta penyelidikan oleh tim penyidik diketahui memfasilitasi pemberian izin-izin bangunan perumahan dan mini market dan lainnya di Kabupaten Gowa, Sulsel.
"Dia yang memfasilitatori terkait dengan penerimaan dana. Nanti lagi kita bergerak kepada (calon tersangka lain) yang menikmati hasil dana tersebut," kata Jufri.
Kendati demikian, setelah bersangkutan ditetapkan berstatus tersangka dalam perkara ini, pihak kepolisian belum menahannya dengan alasan masih kooperatif memenuhi panggilan penyidik Tipidkor.
"Karena masih kita lihat kooperatif, sama seperti Ibu HT sebelumnya, kita belum melakukan penahanan," katanya.
Namun begitu, pihak penyidik dapat sewaktu-waktu melakukan penahanan terhadap tersangka jika diperlukan sembari melihat situasinya, apalagi tidak kooperatif memenuhi panggilan polisi.
"Tetapi kalau memang kita lihat situasi dan kondisi di lapangan, dan keadaan Saudara AA memang perlu kita lakukan penahanan, maka kita akan lakukan penahanan," katanya.
Polda Sulsel resmi menetapkan tersangka baru Ketua Kadin Kabupaten Gowa berinisial AA atas perkara persetujuan penerbitan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
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