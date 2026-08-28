Polda Sumsel Bagikan Ribuan Masker Kepada Pelajar dan Warga Terdampak Karhutla

jpnn.com, PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan membagikan ribuan masker kepada pelajar dan berbagai elemen masyarakat secara serentak, Jumat (28/8/2026).

Pembagian masker ini dilakukan sebagai upaya melindungi warga dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan asap dan partikel udara saat beraktivitas di luar ruangan.

Distribusi masker dilaksanakan melalui Biddokkes Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, Polres OKI, Polres Ogan Ilir, Polres Musi Banyuasin, Polres Banyuasin, Polres PALI, Polres OKU, Polres OKU Timur, Polres Muara Enim, dan Polres Prabumulih.

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Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, sebagai bagian dari penanganan karhutla secara menyeluruh.

Selain memperkuat pencegahan dan penanganan titik api, Polda Sumsel memberikan perhatian terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel secara langsung memasangkan masker kepada para siswa sekaligus menyerahkan bingkisan sebagai bentuk perhatian kepada anak-anak di tengah kondisi udara yang terdampak asap karhutla.

Kabid Dokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Dr. Zarmis Sumarni menjelaskan pencegahan merupakan langkah penting untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat paparan asap karhutla.

“Masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Selain itu juga dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu menjaga kelembapan saluran pernapasan. Dampak yang paling sering dijumpai adalah gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), seperti batuk kering maupun berdahak, rasa kering dan tidak nyaman pada tenggorokan, serta demam,” ujar Zarmis, Jumat (28/8/2026).