Polda Sumsel Gulung Maling yang Menyatroni Rumah Guru Agama

jpnn.com, PALEMBANG - Aparat kepolisian membekuk seorang maling yang beraksi di rumah seorang guru agama di Perumahan Griya Rompok Sejahtera, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang.

Pelaku diketahui berinisial A (28) dan kini sudah ditahan tim Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti laporan korban Bayumi (54) melalui laporan polisi bernomor: LP/B/1456/IX/2026/SPKT/POLDA SUMSEL tertanggal 1 September 2026.

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Dalam aksinya, pelaku diduga mengambil instalasi kabel listrik, satu unit kipas angin serta talang air berbahan aluminium sepanjang kurang lebih 10 meter. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 4 juta.

Kasus tersebut kemudian diselidiki Tim Unit 3 Subdit III Jatanras yang dipimpin Kasubdit III AKBP Muhammad Sofwan Rosyidi bersama Kanit 3 AKP Iman Falucky dan Panitia Opsnal Iptu Putu Surya Wibawa.

Dari hasil penyelidikan, petugas mengidentifikasi keberadaan A. Tersangka kemudian ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan.

Dari lokasi penangkapan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepasang sandal dan celana jeans pendek warna biru pudar yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Johannes Bangun mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Sikat I Musi 2026.