Polda Sumsel Melarang Penggunaan Vape di Kantor Kepolisian
jpnn.com - PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan memperketat pengawasan internal dengan menyosialisasikan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel, termasuk anggota Polri dan ASN Polri.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika, menyusul adanya potensi perangkat vape dimanfaatkan sebagai media penyamaran dan peredaran narkotika cair.
Larangan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/X/2026 terkait larangan penggunaan vape bagi seluruh polisi yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.
Aturan ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek.
Larangan ini tidak hanya berlaku saat personel menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga ketika berada di luar lingkungan kerja.
Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipasi terhadap perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin beragam.
Perangkat vape yang terdiri dari device, cartridge, dan liquid berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan narkotika berbentuk cakram sehingga sulit dikenali.
Polda Sumsel juga memberlakukan larangan penggunaan vape bagi masyarakat, tamu, maupun pengunjung selama berada di lingkungan markas kepolisian.
Polda Sumsel melarang seluruh personel menggunakan vape sebagai langkah mencegah penyalahgunaan narkotika.
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