jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengungkap 13 kasus narkoba dan mengamankan 18 tersangka dari sejumlah wilayah.

Dalam pengungkapan kasus itu, polisi menyita 602,618 gram sabu-sabu, 20 butir ekstasi, serta 4,8 mililiter cairan etomidate.

Sebagian barang bukti hasil penindakan itu dimusnahkan di Lapangan Apel Ditresnarkoba Polda Sumsel, Jumat (20/11/2026).

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Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 599,766 gram sabu-sabu, 16 butir ekstasi dan 1,9 mililiter cairan etomidate.

Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan blender agar barang terlarang tersebut tidak kembali disalahgunakan.

Pengungkapan belasan perkara itu diperkirakan mampu mencegah potensi penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 6.115 jiwa.

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Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel AKBP God Parlasro Sinaga mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen kepolisian melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.

"Setiap gram narkotika yang kami sita dan musnahkan berarti ada masyarakat yang kami lindungi dari dampak penyalahgunaan narkoba," katanya.