Polda Sumsel Mendistribusikan Ribuan Paket Logistik untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) mengirimkan ribuan paket bantuan logistik untuk korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pengiriman bantuan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat Polda Sumsel dalam mendukung percepatan penanganan darurat di tiga wilayah yang terdampak.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R. Djajadi mengungkapkan bahwa bantuan tersebut dikirimkan melalui jalur darat, dengan mekanisme distribusi berjenjang agar seluruh logistik dapat diterima masyarakat di daerah terdampak.

"Saya pastikan bantuan kemanusiaan tersebut tiba tepat waktu dan tepat sasaran," ungkap Andi, Rabu (3/12/2025).

Kata Andi, Polda Sumsel selalu siap membantu wilayah lain di Indonesia ketika menghadapi bencana besar. Menurutnya, solidaritas kebangsaan tidak mengenal batas daerah.

"Ketika masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tertimpa musibah, Polda Sumsel hadir dengan mengirimkan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di lokasi bencana," kata Andi.

Dia menambahkan bahwa koordinasi dengan Polda dan instansi setempat dilakukan untuk mempercepat distribusi bantuan.

"Kami juga siap menambah dukungan logistik apabila perkembangan situasi mengharuskan adanya pengiriman tambahan," jelas Andi.